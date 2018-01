United-Belgen Fellaini en Lukaku zijn weer fit voor FA Cup

Romelu Lukaku kon niet in actie komen tegen zijn ex-club Everton, maar dat duel zal het enige worden dat hij moet missen na een stevige botsing op de laatste speeldag van 2017. De Rode Duivel leek een ernstige hoofdblessure te hebben opgelopen na een contact met de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt, maar de scans brachten niets ernstig aan het licht.

"Romelu is klaar voor de match", vertelde een tevreden Mourinho daags voor het duel tegen Derby County. "Zoals we eerder gezegd hadden, was het geen hersenschudding. We hielden hem even aan de kant als voorzorgsmaatregel, om hem in bescherming te nemen."

Ook Marouane Fellaini is klaar om te spelen. De middenvelder kwam niet meer in actie sinds 25 november door een knieblessure.