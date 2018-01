De Bruyne krijgt 90 procent van de stemmen in BBC "Team van het Jaar"

De Britse openbare omroep BBC vroeg zijn lezers om online te stemmen voor het Team van het Jaar. Meer dan 115.000 mensen deden dat. Bijna de helft van de stemmers koos voor een 4-4-2-systeem.

90 procent van de stemmers had een plaats voor Kevin De Bruyne in zijn elftal. Een totale verrassing is het resultaat voor De Bruyne niet. Hij deelde in 2017 de meeste assists uit in Engeland, was de speler die de bal op een speler na het meeste raakte en gaf op vier spelers na de meeste passes.

De Bruyne is in de poll de populairste speler van allemaal. Hij is populairder dan Engelsman Harry Kane, die in 78 procent van de ploegen terug te vinden is. Daarna volgen doelman David De Gea (75 procent), Mohamed Salah (69 procent) en Toby Alderweireld (52 procent).

De BBC geeft niet mee hoeveel procent van de stemmen Eden Hazard kreeg, maar de aanvoerder van de Rode Duivels is de derde Belg in het elftal. Spanje doet wel nog net iets beter met vier vertegenwoordigers: De Gea, Azpilicueta, Alonso en Silva. Alle spelers komen uit vijf Premier League-teams.