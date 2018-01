David Silva miste enkele duels om bij prematuur zoontje te zijn

Silva scoorde dit seizoen al 5 keer voor Manchester City. Silva scoorde dit seizoen al 5 keer voor Manchester City.

De Spanjaard David Silva heeft in december enkele wedstrijden met zijn club Manchester City gemist om bij zijn pasgeboren zoon te zijn. De kapitein van de trotse leider in de Premier League is nu opnieuw bij de ploeg en kwam dinsdag alweer in actie in het gewonnen duel met Watford.