Guardiola: "De kalendermakers helpen onze spelers om zeep"

"We hebben heel veel blessures de laatste tijd. De kalendermakers helpen onze spelers om zeep. Ze moeten eens goed nadenken, want dit is niet meer normaal", zegt Guardiola over de snelle opeenvolging van wedstrijden.

"'The show must go on', maar we moeten wel voldoende spelers hebben. Als ze elke week dopingcontroles doen, moeten ze ook het speelschema eens controleren. We beschermen de spelers niet in Engeland en dat is een fout."

"We moeten naar de kwaliteit van de matchen kijken, niet de kwantiteit. Ik zeg niet dat Boxing Day moet sneuvelen, maar wel dat de wedstrijden beter moeten worden gespreid. Wij proberen de spelers te verzorgen, de kalender doet dat niet."