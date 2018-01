Katrien Meire wordt CEO bij Sheffield Wednesday

Katrien Meire was de voorbije jaren CEO bij Charlton, een van de clubs van Roland Duchâtelet. Duchâtelet en Meire - als protégé van Duchâtelet - werden evenwel nooit aanvaard door de achterban van Charlton. Meire besliste vorige week om op te stappen, want Duchâtelet heeft de club in de etalage gezet.

Meire, juriste van opleiding, heeft alvast niet lang zonder werk gezeten. De advocate wordt nu CEO bij traditieclub Sheffield Wednesday. "The Owls" misten vorig jaar op een haar de promotie naar de Premier League, maar zijn nu slechts 16e in de Engelse tweede klasse.

Op de website van Sheffield Wednesday vertelt Meire, die ook zetelt in het Uitvoerend Comité van de Engelse voetbalbond, erg gelukkig te zijn met haar nieuwe job. "Dit is een grote uitdaging bij een grote club. Ik kijk uit naar dit avontuur. Ik kan me vinden in de visie van de eigenaar, die mooie toekomstplannen heeft voor de club", zegt Meire.