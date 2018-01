City moet Jesus tijdje missen met knieblessure, nog geen nieuws over De Bruyne

Manchester City beleefde geen vrolijk jaaruiteinde. Het bleef steken op een 0-0-gelijkspel tegen Crystal Palace en zag Jesus en De Bruyne uitvallen. Jesus moest in die partij al na 23 minuten naar de kant. De Braziliaan werd intussen onderzocht en heeft een blessure aan de ligamenten van zijn knie.

Verdere onderzoeken moeten uitmaken hoe lang de Braziliaan aan de kant staat, maar het lijkt er toch op dat hem een lange revalidatie te wachten staat.

Over Kevin De Bruyne had City nog geen nieuws. De Rode Duivel viel tegen Crystal Palace eveneens geblesseerd uit. Bij een tegenaanval in het slot van de wedstrijd werd De Bruyne genadeloos neergemaaid door Jason Puncheon. Hij werd geraakt aan de rechterenkel en moest afgevoerd worden. Volgens de eerste berichten zou de schade meevallen, maar wat er precies aan de hand is met de Belg is nog niet geweten.