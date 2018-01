Mo Salah volgt Mahrez op als Arabisch Speler van het Jaar

Salah is bezig aan een uitzonderlijk seizoen. Hij verhuisde deze zomer van Roma naar Liverpool en was daar al goed voor 17 doelpunten. Hij hielp zijn land ook aan een ticket voor het WK door in de beslissende wedstrijd een strafschop om te zetten.

Die prestaties werden nu bekroond met de trofee voor Arabische Speler van het Jaar. De Egyptenaar haalde het voor de Syriërs Omar Khribin (Al-Hilal) en Omar Al-Soma (Al Ahli).

Salah maakt ook nog kans op de trofee van Afrikaans Voetballer van het Jaar. Zijn concurrenten voor die prijs zijn zijn Senegalese ploegmakker bij Liverpool, Sadio Mane, en Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang.