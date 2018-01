Blessure Lukaku valt mee: enkel deze week buiten strijd

Romelu Lukaku werd zaterdag tegen Southampton afgevoerd op een draagberrie. De Rode Duivel kreeg in een luchtduel een klap op zijn achterhoofd en ging groggy tegen de grond.

Mourinho kan tegen Everton niet rekenen op Lukaku, die tot nu toe elke wedstrijd in de Premier League in de basis stond. Maar gelukkig voor de Portugese coach hoeft hij zijn spits niet lang te missen.

"Ik denk dat hij nog een week out zal zijn", zei Mourinho. "We houden hem uit voorzorg uit de basis, maar er is geen probleem." Waarschijnlijk moet de Rode Duivel enkel vrijdag nog het duel tegen Derby County in de FA Cup missen.