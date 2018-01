Wenger na late penalty: "Refs werken niet hard genoeg"

In de 89e minuut legde scheidsrechter Mike Dean de bal op de stip: hij zag bewust handspel in het contact van Chambers na het tikje van Gibbs. Arsène Wenger reageerde furieus op de bank en was tijdens zijn persbabbel nog niet gekalmeerd.

"Jaren geleden heb ik geijverd om de refs een professioneel statuut te geven. Ze doen hun job goed, maar ze werken niet hard genoeg. Hun niveau gaat er steeds weer op achteruit", reageerde Wenger.

"Dean kon die fase niet zien. Er stond een speler in zijn gezichtsveld. Daarom stel ik zijn beslissing in vraag."