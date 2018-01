"Ik kan me niet meer herinneren wanneer Fellaini nog gespeeld heeft"

Ook op zijn persbabbel gisteren kon José Mourinho nog geen nieuwe informatie over Romelu Lukaku meegeven. "We zijn Lukaku kwijt, maar ik weet nog niet voor hoeveel wedstrijden", was de beknopte uitleg.

Ook Marouane Fellaini heeft een verleden bij Everton, maar ook Fellaini zal er om 18.30u niet bij zijn. De Rode Duivel is al een hele tijd op de sukkel met zijn knie, zo stelde ook zijn trainer vast.

"Ik herinner me niet meer wanneer Fellaini voor het laatst gespeeld heeft. Het is al zo lang geleden dat ik het vergeten ben. Was het tegen Brighton? Ik weet het niet meer. Het is al lang geleden." Fellaini speelde voor het laatst op 25/11/17 tegen Brighton.