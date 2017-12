Blessure van De Bruyne lijkt mee te vallen: "Hij heeft geluk gehad"

Over Gabriel Jesus kon City-coach Pep Guardiola al meegeven dat de spits één tot twee maanden aan de zijlijn zal staan.

Over Kevin De Bruyne was er nog niet te veel informatie, maar de blessure is wellicht niet zo erg als eerst gevreesd werd.

"Met Kevin hebben we in het verleden al geluk gehad bij gelijkaardige tackles. Ik weet niet wat er nu zal gebeuren. Hij is misschien niet beschikbaar voor de match tegen Watford op 2 januari, maar hij heeft geluk gehad."

"Hoe dan ook: de scheidsrechters moeten de spelers beschermen. Tegen Tottenham (toen De Bruyne een doodschop kreeg van Dele Alli) en tegen Newcastle hebben we geluk gehad, vandaag niet."

"Ik weet dat dit een fysieke competitie is en dat we sterk zijn in Engeland, maar we moeten voorzichtig blijven."