Scholes haalt uit: "Waar is de Pogba van Juventus gebleven?"

Paul Pogba (24) is sinds vorige zomer de status van duurste voetballer ter wereld kwijtgespeeld aan Neymar, maar de Franse middenvelder leek met een uitstekend seizoensbegin zijn prijskaartje uit 2016 (meer dan 100 miljoen euro) nog eens te wettigen.

Maar na een blessure - Pogba miste 12 wedstrijden - en schorsing is er nu ook een vormdip. "Waar is de Pogba die we kennen van bij zijn ex-club Juventus gebleven?", vroeg Manchester United-icoon Paul Scholes zich gisteren bij BT Sport af.

"Die Pogba zag je overal op het veld lopen. Hij ging ervoor, tackelde overal, trok spurtjes en scoorde. Maar deze Pogba wandelt gewoon door de wedstrijden."

"Pogba oogt niet fit. Ik vraag me af of hij op de juiste manier traint. Hij ziet er niet uit als de speler die je wedstrijden doet winnen en de speler waar je zo'n bedrag voor betaalt. Hij voelt zich ook niet echt comfortabel in zijn rol op het veld en daar moet de coach de verantwoordelijkheid voor opnemen."