Video: Lukaku moet afgevoerd worden na botsing

In de 8e minuut liep het mis voor Romelu Lukaku. De spits van Manchester United en Southampton-speler Wesley Hoedt gingen allebei naar de bal, maar kwamen in de lucht in botsing. Lukaku kreeg een klap tegen zijn achterhoofd en ging groggy tegen de grond.

Hij bleef liggen en kreeg onmiddellijk verzorging. Hij leek op geen enkel moment buiten bewustzijn. Na enkele minuten werd Lukaku afgevoerd op een brancard met een zuurstofmasker.

Het is nog duidelijk wat er aan de hand is met Lukaku. Volgens sommige berichten is de spits afgevoerd naar het ziekenhuis, volgens andere bronnen wordt hij in het stadion van United verzorgd.