Mourinho: "Ik kan Lukaku geen rust geven"

Mourinho beseft wel dat Lukaku niet in zijn beste periode zit. "Maar ik kan hem geen rust geven. 20 wedstrijden lang 90 minuten spelen in de Premier League is voor elke speler ongelooflijk. Maar als centrale verdediger of middenvelder kan je je krachten soms wat beter doseren en anticiperen."

"Als aanvaller niet. Ik ben dankbaar voor zijn karakter en persoonlijkheid. Hij was wat ongelukkig bij sommige van onze laatste tegendoelpunten. Ik zeg niet dat het zijn schuld is, maar dat is het gevolg van een speler die nood heeft aan wat rust."

"Maar ik kan niet kritisch zijn. Het is een fantastische jongen die keihard werkt voor de hele ploeg", concludeerde Mourinho, die ook nog een sneer uitdeelde aan Liverpool-manager Jürgen Klopp. Die zei een jaar geleden dat Pogba te veel geld had gekost.

"Virgil van Dijk is de duurste verdediger uit de geschiedenis. Maar is hij beter dan Maldini, Bergomi of Maldini? Dat denk ik niet. Deze transfer toont gewoon aan hoe de markt op dit moment in elkaar zit. Ofwel betaal je, ofwel niet."