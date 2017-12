Vader Hazard: "Eden ziet zichzelf wel bij Real Madrid"

Eden Hazard heeft bij Chelsea nog een contract tot 2020. Er waren onlangs verkennende gesprekken om die overeenkomst open te breken, maar op initiatief van de Rode Duivel werden die gestaakt. Vader Thierry Hazard bevestigt dat de interesse van Real Madrid daar voor iets tussenzit.

"Eden heeft een contractverlenging geweigerd omdat hij zichzelf wel bij Real Madrid ziet voetballen. Als de kans zich voordoet, wil hij kunnen ingaan op een voorstel uit Madrid. Op dit moment is er wel nog geen enkel contact geweest met Real", vertelt vader Hazard aan Sudpresse.

Hazard senior haalt ook nog even de situatie van zijn andere zoon Kylian aan, die dit seizoen bij de beloften van Chelsea speelt. "Het is de bedoeling om deze winter een andere club te vinden voor hem. Er is interesse uit België, Nederland en Engeland. Hij is 22 en moet aan voetballen toekomen", klinkt het.