De Franse coach, bij Arsenal nog tot juni 2019 onder contract, stond in alle competities samen al 1.193 wedstrijden aan het roer sinds hij in oktober 1996 neerstreek bij Arsenal.

Sir Alex Ferguson coachte Manchester United van 1986 tot 2013. Vóór zijn 810 wedstrijden in de Premier League, gecreëerd in 1992, zat de Schot bij 223 wedstrijden in de hoogste Engelse divisie op de bank, goed voor een totaal van 1.033 matchen.