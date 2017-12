Katrien Meire treedt af als CEO van Charlton, Duchâtelet praat over verkoop

"Het is met spijt dat we de beslissing van Katrien eerder deze maand hebben aanvaard", reageerde Duchâtelet zelf ook. "Ik wil haar bedanken voor haar inzet en engagement en wens haar alle succes in de toekomst."

De eigenzinnige ondernemer liet ook nog weten dat er gepraat wordt met geïnteresseerde partijen over een mogelijke verkoop van de club, momenteel 9e in de competitie.

De 2 Belgen kregen jarenlang veel kritiek te slikken van de Charlton-fans. Vooral de laatste 2 jaar - met de degradatie uit tweede klasse - was het protest massaal. Zo werd er in de lente in Sint-Truiden, de thuisstad van Duchâtelet, nog een protestmars gehouden door de Engelse fans.