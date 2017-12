"De Bruyne was ziek voor Bournemouth, maar hij heeft ons toch 70 minuten geholpen"

Kevin De Bruyne maakte deel uit van de basiself van Guardiola voor de match tegen Bournemouth vier dagen geleden. Dat was uiteraard geen verrassing want de Rode Duivel speelt dit seizoen de pannen van het dak bij zijn club.

Ook op de 19e speeldag speelde hij een degelijke partij, maar hij kon dit keer niet voor een beslissende pass of een flits zorgen. Hij werd na 75 minuten naar de kant gehaald. Guardiola onthulde nu de reden achter die relatieve dip in zijn vormpeil.

"De Bruyne was ziek voor de match tegen Bournemouth. Hij had twee of drie dagen koorts en moest ook overgeven. Hij verloor zo twee of drie kilo. Maar vrijdag kon hij opnieuw trainen en dus besliste ik om hem toch te laten starten. Als hij moe werd, kon ik hem wisselen. Hij heeft ons zo toch 65 of 70 minuten goed kunnen helpen."

Vanavond speelt City zijn voorlaatste partij van het jaar tegen Newcastle United.