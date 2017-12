Kane troeft Messi af als beste schutter van 2017

Kane troeft enkele grote namen af. Kane troeft enkele grote namen af.

Harry Kane maakte gisteren op Boxing Day zijn 54e, 55e en 56e doelpunt van het jaar 2017 (voor club en nationale ploeg). Voor het eerst sinds Luis Suarez in 2009 is een andere speler dan Messi of Ronaldo het doeltreffendst. Messi was dit jaar goed voor 54 doelpunten, Ronaldo voor 53.