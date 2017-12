"Defour scoorde zoals Beckham dat deed, fenomenaal!"

Met een fantastische penseelstreek schilderde Steven Defour na 35 minuten netjes een vrije trap binnen. "Ik scoor niet veel, dus ik ben altijd blij als ik een doelpunt maak", reageerde Defour.

"Het was zeker een van mijn mooiste goals. Maar op het moment zelf voelde het niet echt speciaal aan. Het is pas nadien dat je beseft dat het een speciaal doelpunt was."

Burnley zat met een 0-2-bonus vroeg op rozen, maar United maakte in de slotfase nog 2-2 gelijk. "Bijna hadden we Manchester United een nederlaag aangesmeerd op Boxing Day", zegt Defour. "Maar United nam in de 2e helft veel risico's en werd daarvoor op het einde beloond."