Eden Hazard: "Messi is de beste ter wereld"

Wat brengt 2018 voor Eden Hazard? De nummer 10 kijkt al uit naar de achtste finales in de Champions League tegen Barcelona.

"Als voetballer wil je het tegen de allerbeste spelers opnemen. Messi is de beste ter wereld", stelt Hazard op Chelsea TV. "En Barcelona is het beste team van de afgelopen 10 à 15 jaar."

Op 20 februari staat de thuismatch op het programma, op 14 maart speelt Chelsea in Barcelona. "Dat is nog twee maanden. Nu ben ik er nog niet mee bezig, maar het wordt het een mooie ervaring. Voor mij wordt het de allereerste keer in Barcelona."

En waar zet Hazard zich in de lijst van topvoetballers? "Ik ben een van de beste spelers, maar niet de beste", lacht hij in een videogesprek met oud-Chelsea-speler Jason Cundy.