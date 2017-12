Eboué zit compleet aan de grond: "Ik was mijn kleren zelfs met mijn handen"

De inmiddels 34-jarige Emmanuel Eboué maakte jarenlang het mooie weer op de rechterflank van Arsenal. De rechtsback verdiende ook na zijn transfer naar Galatasaray meer dan behoorlijk zijn boterham, maar van die rijkdom schiet niets meer over.

Eboué is verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Belgische vrouw Aurélie en kreeg zijn drie kinderen al sinds de zomer niet meer te zien. "Ik ben naïef geweest. Mijn financiële zaken werden altijd door haar geregeld. In Turkije heb ik 8 miljoen euro verdiend en ik stuurde 7 miljoen naar huis. Als zij me vroeg iets te ondertekenen, deed ik dat", zegt hij.

"Een advocaat kan ik me niet veroorloven. Soms doof ik zelfs de lichten als ik thuis ben zodat niemand ziet dat ik er ben. Elke seconde ben ik bang dat er een deurwaarder opduikt. Mijn kleren was ik met mijn handen. Maar mijn kinderen missen, dat doet nog het meeste pijn."

"Als ik sommige ex-ploegmaats op tv zie als analist, zoals Thierry Henry, dan schaam ik me over mijn situatie. Daar had ik ook kunnen zitten. Hopelijk kan een van mijn ex-clubs een uitweg bieden. Ik zou de jongeren kunnen begeleiden. Ik hoop dat God mij helpt."