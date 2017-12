Balotelli wil zelfs gratis weer voor Manchester City spelen

Mario Balotelli komt sinds vorig seizoen uit voor de Franse club OGC Nice. De Italiaan is zijn periode bij Manchester City echter niet vergeten. Hij speelde 3 seizoenen voor de Engelse club en won er zowel de Premier League als de FA Cup.

In een interview met de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport heeft hij gezegd dat hij graag zou terugkeren naar Engeland. "Binnen de club is er een unieke sfeer", zei Balotelli over City. "Ik zou enorm graag terugkeren, zelfs zonder een salaris."

De spits maakte gedurende anderhalf jaar al 16 doelpunten in 21 wedstrijden in de Franse competitie maar pakte nog geen enkele prijs. "Ik mis de Champions League", vertelde Balotelli. "Mijn doel is om opnieuw bij een grote club te spelen en prijzen te winnen."