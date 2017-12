Julie Biesmans zat in tribune Bristol-United: "We wonnen niet onverdiend"

Biesmans, Daniëls en Van De Putte verruilden deze zomer hun respectievelijke clubs voor Bristol City. Ze staan momenteel voorlaatste met 4 punten.

"We hebben het hier alle drie super naar onze zin. Lorca is wel nog geblesseerd, maar ze is bijna terug. Het gaat steeds beter met haar. Het is hier gewoon leuk, heel het team hangt hecht samen en we doen ook regelmatig iets samen. Ook qua voetbal denk ik dat we alle drie de juiste keuze hebben gemaakt door naar hier te komen. "

"Yana en Lorca hadden al in het buitenland gespeeld, ik nog niet. De Engelse competitie is toch iets heel anders. Het verschil tussen de ploegen is zeer klein. Oké, we hebben maar 4 punten, maar we speelden gelijk tegen Arsenal. Alles ligt hier dicht bij elkaar en elke wedstrijd is een grote uitdaging. Dan steek je automatisch dingen op", legt Biesmans uit.

"Het is gewoon tof om hier alle drie te zijn in Bristol. De integratie verliep ook super vlot. De meisjes hier zijn heel open en lief. Ze zullen altijd voor je klaarstaan. We zijn hier met open armen ontvangen."

"Soms lachen ze er wel eens mee. Daar zijn de drie Belgen of de Red Flames. Dat doen ze als we met elkaar optrekken. Het is wel niet dat we ons afsluiten van de rest. We zijn alle drie goed geïntegreerd in de groep."

"Zaterdag is onze laatste training, dan gaan we naar huis voor Nieuwjaar. Na de winterstop begint het pas echt voor ons. Nu hebben we nog maar 5 à 6 competitiewedstrijden gespeeld. Dan zal het er echt om gaan", besluit Biesmans.