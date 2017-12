Mourinho: "Bristol had geluk, we verdienden niet te verliezen"

"De spelers verloren een goede opportuniteit om door te stoten naar de volgende ronde en nog 2 extra matchen te kunnen spelen. Maar ik wil de schuld niet aan de spelers geven. Ik vond ze professioneel spelen. Het was niet zo dat ze niets om de wedstrijd gaven, geen verantwoordelijkheid hadden of dat we geen trots hadden. Dat toonden ze na de 1-0 tot en met het late tegendoelpunt."

Mourinho had lovende woorden voor de 3e uit de Engelse tweede klasse. "Voor teams als Bristol is dit een belangrijke wedstrijd, een grote dag. Door de extra motivatie die ze hebben, kunnen ze altijd verrassen. Ze speelden briljant voetbal, ze vochten alsof het de match van hun leven was. Het is een mooie dag voor het voetbal, een mooie dag voor Bristol."