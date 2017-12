Guardiola na nipte bekerwinst: "We gaan zeker geen 4 trofeeën winnen"

In de Premier League staat City trots op kop na 16 overwinningen op een rij en met 11 punten voorsprong. Gisteren in Leicester hadden een pak minder gewone namen penalty's nodig om een halvefinaleticket voor de tweede Engelse beker te boeken.

Als ze op dezelfde manier als in de competitie blijven swingen lijken voor sommige dromers ook de FA Cup en de Champions League binnen handbereik van De Bruyne en co.

Guardiola is er niet mee bezig, getuige zijn verbaasde blik bij de vraag van de Sky-journalist. "Vergeet het. Dat zal niet gebeuren. Het is onrealistisch. In voetbal verlies je punten, je verliest. Ik denk niet aan trofeeën."

In de bestuurskamers boven hem menen enkele personen dat het misschien wel kan. Voorzitter Khaldoon Al Mubarak hintte in het tussenseizoen op de quadrupel. Hij nam geen coach in dienst die ooit bij Barcelona 6 trofeeën in 1 seizoen won om de lat niet hoog te leggen.