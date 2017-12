Lukaku excuseert zich voor nachtlawaai in LA

Romelu Lukaku en zijn maatje Paul Pogba waren iets te luid in LA. Romelu Lukaku en zijn maatje Paul Pogba waren iets te luid in LA.

Romelu Lukaku heeft via zijn advocaat zijn excuses aangeboden. De Rode Duivel was iets te luidruchtig op vakantie in Amerika. Met een boete van enkele honderden euro's is de kous af.