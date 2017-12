City heeft kerstcadeau voor De Bruyne: contract van +220.000 euro per week

De Bruyne (26) tekende toen een contract van 6 jaar. Hij vervult een sleutelrol in het topteam van coach Guardiola, dat momenteel trots op kop staat in Engeland met 16 overwinningen op een rij. De aanvallende middenvelder wordt momenteel beschouwd als de beste speler in Engeland.

"Ik ben hier heel blij en wil nergens anders heen", noteerde de BBC uit de mond van De Bruyne.

Andere Engelse media komen met concretere info over de nieuwe deal: zo zou er een nieuw 6-jarig contract klaarliggen dat hem minstens 200.000 pond (227.000 euro) per week zal opleveren, bijna een verdubbeling van zijn huidige weekloon van 115.000 pond (130.000 euro). En dat is dan nog zonder bonussen.