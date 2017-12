Politie opent onderzoek naar racistisch incident tegen Sterling

Volgens de Engelse krant The Daily Telegraph zou Raheem Sterling enkele uren voor de partij tegen Tottenham zijn aangevallen. De middenvelder van Manchester City kreeg verschillende racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd en zou zelfs fysiek zijn aangevallen. Sterling scoorde later op de dag wel nog twee keer in de 4-1-overwinning van zijn ploeg.

De politie van Manchester laat in een verklaring weten dat ze te horen kregen dat "een man van 23 jaar slachtoffer was geworden van racistisch geweld." Er werd geen officiële klacht ingediend, maar de politie behandelt het incident toch als een haatmisdrijf.