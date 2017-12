VIDEO: Depoitre krijgt lied van Huddersfield-supporters

Depoitre speelde zaterdag tegen Watford een sterke wedstrijd. Hij scoorde een doelpunt en gaf een assist. De fans van Huddersfield zijn blij met hun Belgische spits en dat resulteert in een liedje.

"Laurent, Laurent Depoitre will score a goal for me", zingen de fans herhalend. Depoitre zelf liet op Twitter al blijken dat hij blij is met zijn nieuw lied.