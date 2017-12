Recordaantal Belgische doelpunten in de Premier League dit jaar

Dit weekend stonden met De Bruyne, Lukaku, Depoitre en Benteke alweer 4 Belgen aan het kanon in de Engelse competitie. Het aantal Belgische doelpunten in de Premier League in 2017 staat zo op een recordaantal van 84, enkel de Engelsen zelf scoorden meer. Er staan dit jaar nog drie speeldagen op het programma in Engeland.