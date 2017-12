Dele Alli trakteert na Dejaegere ook De Bruyne op horrortackle: "We moeten hem helpen"

Toch is het niet de eerste keer dat de nochtans fijnbesnaarde Alli zich laat gaan op een veld. We herinneren ons nog allemaal zijn vreselijke fout op Brecht Dejaegere in de Europa League tegen AA Gent.

Tottenham-coach Mauricio Pochettino wou niet te diep op de zaak ingaan, maar gaf wel toe dat ze er "alles aan moeten doen om Alli te helpen", ook om uit zijn vormdip te geraken.

Alan Shearer was een stuk minder mals in zijn krantencolumn. "Alli rust momenteel op zijn lauweren na alle lof die hij de voorbije jaren kreeg. Het is makkelijk om als jonge speler meegesleept te worden in de hype. Maar momenteel is hij het zoveelste Engelse talent dat de hype niet kan waarmaken."

"Tegen Manchester City moest hij zijn team op sleeptouw nemen, maar hij liet zijn ploegmaats in de steek en had eigenlijk uitgesloten moeten worden. Hij verloor de pedalen en zijn temperament speelde nog maar eens op. De wrok waarmee hij zijn studs in de enkel van De Bruyne plantte verdiende een rode kaart."