Mourinho: "Lukaku kijkt naar mij en ziet dat ik niet juich, dus juicht hij ook niet"

Als Lukaku de winnende treffer maakt in de slotminuut zal ik wél rondspringen

Als Lukaku de winnende treffer maakt in de slotminuut zal ik wél rondspringen

Lukaku antwoordde "met zijn voeten" (eigenlijk met zijn hoofd) op de kritiek, eerst door de enige goal te maken tegen Bournemouth en daarna door ook tegen West Bromwich zijn ploeg op voorsprong te zetten. Twee belangrijke doelpunten, maar twee keer bleef hij er siberisch onder.

"Ik zie 2 redenen waarom Romelu niet vierde", zegt José Mourinho op de persconferentie. "Ten eerste zijn liefde voor West Bromwich Albion. De club zit in zijn hart, omdat hij hier is doorgebroken in de Premier League."

"Maar ten tweede omdat hij naar de kant kijkt en ziet dat ik niet vier. "Waarom zou ik dan wél vieren?", zal hij denken. Als hij de winnende maakt in de slotminuut zal ik wel rondspringen. Maar 1-0 na 20 minuten, met nog zoveel om te spelen. Laat ons dan spelen."