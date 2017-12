Benteke na 1e goal: "Ik was echt gefrustreerd dat ik nog niet kon scoren"

"Het feit dat we dit seizoen een lange tijd niet konden scoren, was frustrerend voor ons. Deze wedstrijd hebben we laten zien dat we een team zijn met veel kwaliteiten en dat is de manier waarop we moeten blijven spelen", zegt de 27-jarige aanvaller.

"Het waren 3 verdiende punten. We speelden professioneel vanaf het eerste fluitsignaal en elke speler vervulde zijn rol perfect."

Met zijn goal, een assist en de overwinning heeft Benteke zijn penaltymisser van vorige week kunnen goedmaken. "Als spits vragen mensen je om gewoon te scoren en ik was dan ook echt gefrustreerd dat het dit seizoen nog niet lukte. Ik heb er hard voor gewerkt en ik denk dat ik het doelpunt vandaag wel verdiende."