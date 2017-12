Mourinho: "We zullen Bailly 2 of 3 maand moeten missen"

De 23-jarige Bailly speelde niet meer sinds 5 november, toen United met 1-0 verloor van Chelsea. Zijn aanslepende enkelblessure dwingt hem volgens zijn coach naar de operatietafel.

"Hij moet geopereerd worden, de beslissing is genomen", zei Mourinho op MUTV. "Ik kan niet zeggen dat hij de rest van het seizoen zal missen, maar wel twee of drie maanden."

"Het hele seizoen hebben we al problemen met onze centrale verdedigers, maar omdat we er vier of vijf hebben, houden we er steeds voldoende over. Desalniettemin zullen we Eric missen."

Bailly was de eerste transfer van United toen Mourinho aan het roer kwam van de ploeg in de zomer van 2016. Daarvoor speelde Bailly bij Villarreal.