City tegen Tottenham: de meest memorabele wedstrijden

In 2007 speelden beide ploegen tegen elkaar in de League Cup. Verdediger Zokora kreeg rood na een tackle met twee voeten vooruit op Elano. Tottenham won met 0-2 dankzij goals van Defoe en Malbranque. Die laatste had eerder ook al rood moeten krijgen na een exacte kopie van de tackle van Zokora. Tottenham won dat seizoen de League Cup, na 2-1-winst in de finale tegen Chelsea.