Pochettino: "De tunnel in ons nieuw stadion is van glas, heel veilig dus"

In het nieuwe stadion van Tottenham zal de tunnel bestaan uit een glazen wand. Hierdoor zullen de supporters de spelers kunnen zien net voor ze het veld betreden. Momenteel heeft het Etihad Stadion van Manchester City ook al zo een wand.

Mauricio Pochettino ziet echter wel een gevaar wanneer er zich een incident zoals dat na de Manchester-derby zou afspelen. Toen geraakten verschillende spelers en trainers van beide ploegen slaags in de catacomben. "De tunnel bestaat voornamelijk uit glas, enorm veilig dus", zei Pochettino ironisch.

"Nu zullen Manchester City en Tottenham de tunnel zwart moeten verven of gordijnen hangen", grapte de Argentijn nog. Pochettino heeft zelf ook al wat incidenten meegemaakt tijdens zijn spelerscarrière. "Ik herinner me vooral een groot gevecht in Frankrijk. Soms nemen de emoties het over en kan je niet meer stoppen."