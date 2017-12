Guardiola: "Niet overdreven gevierd", Mourinho: "Verschil in opvoeding"

"We waren blij, want we hadden net de derby gewonnen tegen onze grootste concurrent in de Premier League", zegt City-coach Guardiola.

"Dachten de mensen dan dat we geen feestje zouden bouwen? United zou dat ook in het omgekeerde geval ook gedaan hebben. Toen Arsenal won tegen United hebben zij ook gefeest. Maar we deden dat wel in de kleedkamer."

"Ik heb de spelers aangemoedigd om te vieren. Of we niet overdreven hebben? Absoluut niet." Details over het relletje wou Guardiola niet kwijt. "We zullen een verklaring opsturen naar de Engelse bond."

Ook José Mourinho wou weinig kwijt over het incident. "Het enige wat ik wil zeggen, is dat we verschillende opvattingen hebben. Een verschil in gedrag, een verschil in opvoeding. Dat en meer niet."