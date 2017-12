Pompende muziek bij City: "We are the champions!"

Als we de Engelse pers mogen geloven werd er zondag in de kleedkamer van City een stevig feestje gebouwd met opzwepende muziek. Zo stevig dat er een heuse knokpartij in de catacomben op volgde.

Pompende muziek uit de kleedkamers hoort bij deze generatie voetballers, maar misschien maakten de spelers van City er wel een statement mee: "We are the champions!"

Uit onderstaande statistiek blijkt in elk geval dat een feestje op zijn plaats was, want wie na 16 speeldagen in de Premier League een mooie kloof heeft opgebouwd, laat de titel niet meer ontsnappen.