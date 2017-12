Wat gebeurde er in spelerstunnel Old Trafford? "Een hoop kleine kinderen bij elkaar"

De Engelse media hebben het over een heuse knokpartij in de spelerstunnel van Old Trafford, maar wat was er nu echt aan de hand?

"Er is een massale vechtpartij geweest tussen een 30-tal mensen", vertelt Premier League-watcher Kristof Terreur. "Er werden met Romelu Lukaku en Vincent Kompany ook twee Belgen genoemd."

"Alles is begonnen met de luide muziek in de kleedkamer van City, iets waar José Mourinho zich blijkbaar aan ergerde. Er zijn woorden gevallen en alles is ontploft in de spelerstunnel."

"Het is eigenlijk pas uitgekomen toen Mikel Arteta, de assistent van Pep Guardiola, 's avonds in een restaurant opdook met een grote hoofdwonde."

"De beide clubs hebben het opstootje dan bevestigd en begonnen elkaar te beschuldigen. Bij City wijzen ze naar Lukaku als een van de flessengooiers. Maar of hij Arteta geraakt heeft, is niet zeker."