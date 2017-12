"Als Lukaku blijft sukkelen, dan zal hij aan de kant gezet worden"

"Romelu Lukaku speelde een zeer ongelukkige wedstrijd", vatte Marc Degryse de Manchester Derby van de United-spits samen. "Hij was zeer ongelukkig bij de doelpunten van City en liet dé kans op de 2-2 liggen."

"Zo blijven de vragen en twijfels rond hem hangen. Dat was voor de wedstrijd al een vraagstuk: wanneer zal Lukaku in de topwedstrijden scoren? Dat weegt blijkbaar op hem en dat zal na de derby niet verbeterd zijn."

Intussen staat Zlatan Ibrahimovic steeds nadrukkelijker in de spelerstunnel te trappelen. "Dat weegt misschien ook op Lukaku. Je voelt aan alles: als hij zo blijft sukkelen, dan zal er wel een moment komen waarop hij aan de kant gezet zal worden."

"De vragen en de kritiek zullen blijven komen zolang hij in zulke wedstrijden niet de echte Lukaku is. In de eerste helft stond hij geïsoleerd, maar in de tweede helft waren enkele balcontacten niet goed. Hij was een beetje de pineut."