FA onderzoekt incidenten in de tunnel na de Manchester-derby

Na de 1-2-overwinning van Manchester City op het veld van de grote rivaal Manchester United, zouden er nog enkele schermutselingen zijn geweest in de catacomben van Old Trafford. Volgens verschillende Britse media vond José Mourinho de manier waarop de bezoekers de overwinning vierden niet gepast en vond hij de muziek in de kleedkamer van City te luid.

Toen de trainer van de thuisploeg dit duidelijk ging maken, ontstond er, volgens een anonieme ooggetuige, een opstootje met een 15-tal personen. De assistent-trainer van Manchester City, Mikel Arteta, verwondde zich daarbij aan het voorhoofd.

Scheidsrechter Michael Oliver voegde het incident niet toe aan zijn matchrapport, maar de FA gaat het voorval nu toch verder onderzoeken.