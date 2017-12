Hazard: "Vroeger was ik vaak maar een kwartier top, nu sta ik er 90 minuten"

"Het draait niet alleen om doelpunten. Ik sta op het veld om te scoren, maar ook om kansen te creëren voor anderen. Het team draait goed op dit moment."

Hazard scoorde al 80 keer voor Chelsea, een evenaring van de statistieken van Gianfranco Zola. "Dat is toch speciaal want hij is een van de beste spelers in de geschiedenis van de club. Iedereen zag hem graag spelen. Je werd gelukkig van zijn manier van voetballen. Bovendien is het ook een zeer fijne man."

Er zijn ook wel wat gelijkenissen tussen Zola en Hazard. Niet alleen in hun manier van spelen, maar ook in de manier waarop ze met overtredingen van tegenstanders omgaan. "Ja, we zijn allebei klein, zoals Messi. Ik speel voetbal. Ik wil niet klagen en zagen tegen de scheidsrechter. Daar draait voetbal niet om. Als je een trap krijgt, dan kan je een vrijschop of een penalty krijgen. Dat hoort ook bij voetbal. Zo zie ik het."