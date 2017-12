Musonda Jr. verlengt bij Chelsea: "Ik ben zeer blij en trots"

"Ik ben zeer blij en trots", vertelt Charly Musonda Jr. op de Chelsea-site over zijn contractverlenging. "Ik ben op jonge leeftijd naar deze club gekomen en ik ben zeer blij dat ik hier kan blijven."

"Ik houd van deze club. Dit is dus een mooi moment voor mezelf en voor mijn familie. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en wil tot het eerste team doorstoten."

Sportief directeur Marina Granovskaia: "We zijn zeer tevreden dat Charly zijn toekomst aan deze club verbonden heeft. Hij is een groot talent, van wie we geloven dat hij een belangrijke speler kan worden in het eerste team."