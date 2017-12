Kompany en Fellaini zijn onzeker voor de Manchester-derby

In de aanloop naar de Manchester-derby zondag hebben beide trainers blessurezorgen. Bij City is Vincent Kompany twijfelachtig. Hij reisde woensdag met de ploeg naar Oekraïne voor de Champions League-wedstrijd tegen Sjachtjar Donjetsk, maar viel uit tijdens de opwarming.

"Hij voelde iets en kon niet spelen", vertelt trainer Pep Guardiola. "Hij kent zijn lichaam beter dan wie ook. Morgen zullen we weten of hij weer fit raakt." Wat er precies scheelt, is niet duidelijk. Guardiola had wel goed nieuws over David Silva, die net op tijd hersteld is.

Bij United staat er dan weer een vraagteken achter de naam van Marouane Fellaini. De Rode Duivel sukkelt met een knieblessure en kwam niet meer in actie sinds 25 november. Ook Eric Bailly en Michael Carrick liggen in de lappenmand. Matic, Ibrahimovic en Jones zijn wel fit.