Manchester-derby: van de omhaal van Rooney tot "Why always me" Balotelli

Misschien wel het donkerste moment in de derby-geschiedenis van United: de 1-6-nederlaag tegen City in 2011. United verloor de wedstrijd door onder andere 5 goals in het laatste halfuur van de wedstrijd, waaronder 3 doelpunten in de laatste 4 minuten. City won dat seizoen de titel, met evenveel punten als United, maar met een beter doelpuntensaldo.