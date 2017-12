Kompany: "Manchester derby is de belangrijkste match ter wereld"

Als Manchester City de derby tegen United van zondag wint, zouden ze al een voorsprong van 11 punten hebben in het klassement. Maar voor Vincent Kompany telt dat niet: "Ik zet alles even op pauze tijdens de derby. Het seizoen doet er dan even niet toe voor mij en alles draait rond de match."

Kompany die in het kampioenenjaar van Manchester City de derby met een kopbaldoelpunt besliste, kijkt ook dit jaar enorm uit naar de wedstrijden tegen Manchester United.

"Ik geniet er enorm van en ik zeg met plezier dat dat de derby voor mij belangrijker is dan elke andere match. Het maakt niet uit in welke positie we zitten of hoeveel punten we nodig hebben, we moeten ervoor zorgen dat we met opgeheven hoofd verder kunnen."