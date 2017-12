The Times: "Hazard zet besprekingen over 300.000 pond-contract in koelkast"

Eden Hazard (26), die in bloedvorm door de Premier League dendert, is gelukkig in Londen, waar hij in 2012 belandde uit Rijsel. Hij ligt er ook nog tot 2020 onder contract, maar Chelsea wil zijn goudhaantje met een nieuwe deal nog langer aan zich binden.

De Londense club is bereid om hem de best betaalde speler uit haar geschiedenis te maken met een salaris van 300.000 pond per week (340.000 euro), weet The Times.

Real Madrid, waar coach Zinédine Zidane een uitgesproken fan is van Hazard, heeft al vaker zijn interesse getoond, maar tot een concreet bod is het nog nooit gekomen. De enkelbreuk van de Belg, die zijn liefde voor Real en Zidane ook al een paar keer heeft uitgesproken, kwam op dat vlak vorige zomer ook ongelegen.