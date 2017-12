Mourinho over Lukaku: "Geen probleem dat hij niet scoort"

Romelu Lukaku kwam de laatste vier wedstrijden van Manchester United niet tot scoren. Na een fantastisch seizoensbegin met 11 doelpunten in slechts 10 wedstrijden, beleeft de Belgische spits momenteel dus een moeilijke periode. Toch behoudt José Mourinho het vertrouwen in Lukaku.

"Voor mij is het belangrijkste aspect dat hij blijft werken voor de ploeg en elke wedstrijd alles geeft. Of hij nu scoort of niet, dat is voor mij geen probleem", zegt de Portugese coach van Manchester United.

De Zweedse topspits Zlatan Ibrahimovic is intussen ook bijna terug na een vervelende blessure aan de kruisbanden. "Ik zie Zlatan niet als een bedreiging voor Lukaku, maar eerder als een toevoeging", vertelt Gary Neville, ex-speler van Manchester United. "Lukaku is de nummer 1, de fans en de coach geloven in hem."