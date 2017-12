"Wie zal nog over onze zegereeks praten als we geen prijzen pakken?"

Chelsea-coach Antonio Conte zei het afgelopen weekend nog na de zege van zijn Chelsea tegen Newcastle. "Het is goed dat we winnen, maar in deze competitie doet één team buitengewone dingen: Manchester City."

City won gisteren dan wel nipt van West Ham, het boekte zijn 14e zege op 15 speeldagen, goed voor een puntentotaal van 43 op 45. Komende zondag staat United-City op het menu.

"Wie zal nog praten over 20 gewonnen wedstrijden op een rij als we geen prijzen pakken? Dan zal niemand daar iets om geven", vertelt Kevin De Bruyne. De Rode Duivel kan met zijn ploegmaats zondag het zegerecord van Arsenal in de Premier League - 14 overwinningen op een rij - evenaren.